Di Marzio: “Thuram, l’Inter ci pensa solo a costo zero. Ma ha avversario temibile”

Il club nerazzurro aveva già seguito in passato l'attaccante francese che si libera a parametro zero a fine stagione

A Skysport Gianluca Di Marzio ha parlato di Marcus Thuram, attaccante che è tornato a far parlare di sé anche perché Deschamps lo ha convocato per i Mondiali in Qatar. Il giocatore era stato seguito dal club nerazzurro già due estati fa quando poi però lui si infortunò e alla corte di Inzaghi arrivò Correa.