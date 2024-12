"Qui il problema è trovare un equilibrio tra le quotazioni dei giocatori, visto che Juve e Roma hanno bisogno di liquidi per finanziare la loro campagna di rafforzamento suppletiva", scrive Laudisa sul sito de La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa si legge su Raspadori e un eventuale scambio o con il calciatore bianconero o con il giocatore giallorosso: "Tre estati fa De Laurentiis ha speso 35 milioni per avere Raspadori che aveva incantato Mancini e Spalletti. E ora non vuole cederlo a quotazioni ribassate. È diversa, invece la situazione di Fagioli e Pellegrini, entrambi cresciuti nel vivaio e, nel caso di cessione, protagonisti di un ricco guadagno per le loro attuali società. Si gioca su questi interessi contrapposti una partita che rischia di vedere tempi lunghi, almeno per un mercato d’urgenza qual è quello di gennaio. Anzi, secondo alcuni operatori si profila una vera e propria partita a scacchi".