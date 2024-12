Il Napoli risponde all'Inter e batte il Venezia di misura al Maradona. La squadra di Antonio Conte soffre, in una partita combattuta, ma alla fine riesce a portare a casa un 1-0 che vale oro per la classifica, visto che, in attesa del recupero tra Fiorentina e Inter, gli azzurri tornano in testa alla classifica a pari punti con l'Atalanta a quota 41.