"Tra le note negative del match, la prestazione ancora una volta negativa di Pellegrini. Subentrato nell’intervallo al posto di Koné, il capitano non è mai entrato davvero in partita. In confusione anche dal punto di vista tattico, dopo alcuni minuti si è avvicinato alla panchina di Ranieri per chiedere informazioni sulla posizione da tenere in campo. Nel finale, poi, ha avuto una clamorosa palla gol che avrebbe potuto regalare alla Roma i tre punti, ma l’ha fallita", sottolinea il Corriere della Sera.