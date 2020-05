Perisic, Inter e Bayern pronte a trattare. TS: “Marotta potrebbe anche accettare…”

Se non ci fosse stata la pandemia, il 16 maggio sarebbe stata la data dell’ultima giornata della Bundesliga ed è per questo che Inter e Bayern avevano fissato per il 15 maggio la scadenza ultima per i tedeschi per decidere se riscattare o no Ivan Perisic. Secondo quanto riporta Tuttosport, al momento non ci sono sensazioni positive per l’Inter, visto che l’emergenza Covid-19 ha colpito in maniera drastica il mondo del calcio anche e soprattutto dal punto di vista economico. Per questo probabilmente il Bayern non riscatterà Perisic entro venerdì per 20 mln ma, con Rummenigge, potrebbe decidere di dialogare con l’Inter per trovare un accordo ad una cifra più bassa.

Perisic ha segnato 5 gol e fornito 8 assist in 22 partite con il Bayern ma ha saltato l’ultimo mese per un problema alla caviglia, ora totalmente recuperato. “E questo è un fattore che potrebbe, alla lunga, giocare a favore dell’Inter”, evidenzia Tuttosport che spiega anche perché l’Inter potrebbe accettare un’offerta inferiore: Perisic “avrà un peso a bilancio abbastanza basso per l’Inter, di 6.5 milioni. E’ evidente, quindi, che Marotta potrebbe anche accettare un’offerta più bassa, pur di vendere l’ala, liberarsi del suo ingaggio da 4 milioni netti fino al 2022 e mettere comunque a referto una discreta plusvalenza”.