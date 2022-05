Inter-Perisic, ecco come stanno le cose: le cifre di offerta e richiesta. C’è ottimismo

Hanno fatto discutere le parole rilasciate da Ivan Perisic dopo la finale di Coppa Italia, vinta dall'Inter contro la Juventus

Hanno fatto discutere le parole rilasciate da Ivan Perisic dopo la finale di Coppa Italia, vinta dall'Inter contro la Juventus grazie anche alla sua doppietta. L'esterno croato, che ha mandato un messaggio piuttosto diretto alla dirigenza, non ha fin qui trovato un punto d'incontro con il club nerazzurro, come spiega anche gianlucadimarzio.com. Perisic, infatti, continua a chiedere un biennale (più opzione per un'altra stagione) da circa 6 milioni di euro annui, mentre l'Inter si è fermata a 4.5 milioni, senza opzioni. La decisione del club che non è andata giù all'ex Bayern Monaco è stata rinviare ogni discorso al termine di questa stagione. Anche perché, di fatto, fra poco più di un mese Perisic sarà svincolato. L'Inter, comunque, resta ottimista: