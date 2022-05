Perisic, Ivan vuole progetto competitivo: “Già arrivata garanzia Inter con primo nome”

Al termine di questa stagione, Ivan Perisic e l'Inter si siederanno attorno a un tavolo per provare a raggiungere un accordo sul rinnovo

Al termine di questa stagione, Ivan Perisic e l'Inter si siederanno attorno a un tavolo per provare a raggiungere un accordo sul rinnovo di contratto del calciatore, attualmente in scadenza al 30 giugno. Secondo quanto riporta Tuttosport, il croato avrebbe chiesto come garanzia un progetto competitivo. E dall'Inter sarebbero già arrivate le prime garanzie. Con un nome su tutti: Dybala. Scrive il quotidiano:

"Dopo la fine del campionato, il croato incontrerà i dirigenti per trovare l’accordo sul rinnovo ma, quello che più importa all’interessato, è essere centrale in un’Inter competitiva, il che - anche grazie all’acquisto di Dybala - dovrebbe essere garantito a fronte di qualche inevitabile cessione. Non dovrebbe essere un problema, con la benedizione di Inzaghi, trovare l’accordo su durata e cifre del rinnovo. Anche se, per andare a dama, tutte le parti in causa dovranno rinunciare a qualcosa".