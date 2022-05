Sky – Perisic, dentro o fuori Inter: l’ultima offerta. Juve alla finestra, la situazione

Si attende la decisione di Ivan Perisic in casa Inter. Sul tavolo ha la proposta al rialzo nerazzurra, ma la Juve osserva

Si attende la decisione di Ivan Perisic in casa Inter. Sono ore molto importanti per il futuro dell’esterno croato, che sul tavolo ha la proposta al rialzo dei nerazzurri, ma ancora non ha sciolto le ultimissime riserve. Ecco le novità dal sito di Sky Sport: “Dentro o fuori, questo venerdì sarà il giorno di Ivan Perisic. Entro il fine settimana infatti il croato dovrà dare all’Inter una risposta definitiva: non ci saranno altri incontri o tentativi da parte del club nerazzurro in caso di risposta negativa. La società ha fatto un ultimo sforzo per rinnovargli il contratto, alzando l'offerta a 5 milioni più bonus a stagione. Perisic ha in mano un paio di offerte dall'Inghilterra e dalla Spagna, oltre all'interesse della Juventus. L'Inter, dal canto suo, ci sta provando fino in fondo e spera nel rinnovo, ma senza alzare ulteriormente l'ultima proposta.