FCIN1908 / Lukaku fa da solo. Dybala: le cifre. Torna un giovane. Ausilio-Pastorello, la verità

Giornate di mercato infuocato in casa Inter. Ecco tutte le novità raccolte nelle ultime ore da Fcinter1908: da Lukaku a Dybala ma non solo

Giornate di mercato infuocato in casa Inter. Nella giornata di ieri, è andato in scena un incontro di mercato, in un noto hotel, tra Piero Ausilio e Federico Pastorello. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, erano presenti anche i rappresentanti del Basilea perché si è parlato del futuro di Sebastiano Esposito. In assenza di offerte più allettanti, l'Inter sta aprendo alla possibilità di lasciare in prestito il giocatore in Svizzera ancora per un anno.