La Stampa – Perisic allontana Ermerson e Alonso. L’Inter fa spazio a centrocampo per Kanté

Ivan Perisic potrebbe rimanere all’Inter e giocarsi le sue carte da esterno nel 3-5-2 di Conte. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore che sui social ha comunicato il suo ritorno per rimanere.

“Questa decisione allontana la necessità di acquistare un nuovo esterno sinistro, visto che in questa posizione, oltre a Perisic, possono giocare due calciatori voluti da Conte: Ashley Young e Aleksandar Kolarov. Si affievolisce quindi l’esigenza di portare alla Pinetina uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Resta vivo invece l’inseguimento a un altro giocatore del Chelsea, il centrocampista N’Golo Kanté. In mezzo al campo si libera spazio: Radja Nainggolan si avvicina al ritorno a Cagliari. Per i sardi non è più un tabù l’acquisto a titolo definitivo. Si valuta la formula, ma l’affare può andare in porto. Sul belga continua a essere vigile il Psg, interessato anche a Marcelo Brozovic. Con la partenza dell’altro croato dell’Inter diventerebbe davvero possibile dare l’assalto a Kanté”, si legge su La Stampa.