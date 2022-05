Sky – Perisic, Inter vuole resti: ha alzato offerta di novembre. Richiesta resta alta

Il club nerazzurro è alle prese con il prolungamento di contratto del calciatore croato che va in scadenza a fine anno

A Skysport, l'inviato a seguito dell'Inter , Andrea Paventi ha fatto il punto su Perisic e il suo rinnovo all'indomani dalle dichiarazioni di Marotta sul rinnovo e dalle parole del croato che ha sottolineato come si aspettava un altro tipo di trattamento per il prolungamento del contratto.

"Cercheranno di far convergere le volontà di Perisic e quella dell'Inter. Già a novembre - ha sottolineato il giornalista - c'era stato un contatto con il suo entourage per cercare di trattenerlo a Milano. Prima quindi che arrivasse Gosens a gennaio. E c'era una distanza enorme tra quanto chiedeva il rappresentate del calciatore e quello che voleva offrire la società che in incontri successivi ha alzato l'asticella offrendo 4.5 mln all'anno per un biennale. La richiesta è di un biennale a 6 mln di euro, se verrà abbassata la richiesta e limata l'offerta si potrebbe trovare l'accordo per un 33enne che comunque a livello di mercato non garantirebbe, sotto contratto, una cifra altissima di incasso di fronte ad una cessione eventuale. La situazione ad oggi è questa ma il club lo vuole tenere e anche Inzaghi vuole che resti".