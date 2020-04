Futuro Perisic, Conte è stato chiaro con l’Inter: dal Bayern Monaco filtrano sensazioni…

Nessuna chance di vedere Ivan Perisic con la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte è stato chiaro: il croato, così come i vari Icardi, Nainggolan e Joao Mario, non rientrano nel suo progetto. Il club meneghino spinge per il riscatto da parte del Bayern Monaco e le sensazioni delle ultime ore sono positive.

Dopo la conferma del tecnico Flick, la società bavarese inizia a lavorare sulla rosa della stagione 2020/2021. Perisic rimarrebbe volentieri a Monaco di Baviera, mentre il Bayern ora cerca uno sconto sui 20 milioni previsti dal diritto di riscatto. Filtra ottimismo: la sensazione è che si giungerà a un accordo con l’Inter e il croato che potranno dirsi definitivamente addio.