Pedullà: “Perisic, nessuna firma con altri club. Priorità all’Inter. Ecco cosa accadrà”

Il futuro di Ivan Perisic è uno degli argomenti più caldi in casa Inter, soprattutto dopo le parole rilasciate dopo la Coppa Italia

Il futuro di Ivan Perisic è uno degli argomenti più caldi in casa Inter . Dopo le parole rilasciate dal croato al termine della finale di Coppa Italia, i tifosi nerazzurri si interrogano su cosa accadrà nei prossimi giorni. Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione:

"Perché Perisic ha sbottato subito dopo la Coppa Italia? Non poteva essere completamente vero quanto da lui sostenuto. Semplicemente perché l’Inter sta lavorando con lui da fine ottobre-metà novembre. Con chi lo assiste, l’intesa era quella di aspettare la fine dell’attuale tour de force per trovare l’intesa. Quindi, perché Perisic c’è rimasto così male? Perché ritiene che la forbice di un milione e mezzo a stagione (richiesta 6 milioni, offerta 4,5) andasse risolta senza la necessità di doversi nuovamente incontrare".

PRIORITA' INTER - "Ivan non ha firmato con altri, parlerà con loro soltanto quando verrà messa la parola fine, in un senso o nell’altro, sul suo rapporto con l’Inter. Marotta e Ausilio cercheranno di arrivare a una soluzione, pur avendo preso Gosens a gennaio e comunque ritenendo Perisic un riferimento essenziale. Ma non modificheranno di un millimetro una strategia coerente: se il croato confermasse la sua richiesta di 6 milioni sarebbe giusto rispettare le sue idee senza condividerle".