Futuro Perisic, dall’Inter arrivano segnali ben precisi: “Conte si è esposto”

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic. Non è escluso che nel prossimo mercato l'esterno croato dica addio ai nerazzurri

La 'causa' è da ricercare nell'elevato stipendio che l'ex Bayern Monaco percepisce a Milano, ovvero 4,5 milioni di euro netti a stagione, incompatibili con la nuova politica dettata da Zhang. Secondo quanto scrive calciomercato.com, l'addio sembra alquanto probabile (anche per non perderlo gratis tra un anno, dato il contratto in scadenza nel 2022), anche se Conte se lo terrebbe volentieri:

"Se fosse per il tecnico salentino Perisic resterebbe in rosa anche il prossimo anno, ma le dinamiche di mercato, con ogni probabilità, lo porteranno lontano da Milano. La decisione non è definitiva ma i segnali che arrivano da Marotta sono chiari, il croato guadagna 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra considerata eccessiva per le casse nerazzurre, in grande sofferenza dopo che Suning ha chiuso i rubinetti. Con ancora un anno di contratto davanti, cederlo nella prossima finestra di mercato è diventato quasi un obbligo, per risparmiare sullo stipendio e per non perderlo gratis tra un anno", si legge.