CdS – L’Inter si aspettava più chiarezza da Perisic: “E spunta una telefonata di Inzaghi”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta l'addio, ormai certo, di Ivan Perisic all'Inter. Con un retroscena su una telefonata

"Per l'Inter Ivan il Terribile è già il passato, anche perché non sono affatto piaciuti i modi con cui il giocatore e il suo nuovo agente-amico hanno gestito il finale della vicenda. Dalle frasi post vittoria della Coppa Italia sul prato dell'Olimpico, all'epilogo di questi giorni. I dirigenti si aspettavano più chiarezza al di là della telefonata che l'esterno ha fatto, solo ieri mattina, a Inzaghi (che martedì a sua volta lo aveva chiamato per provare a convincerlo) per comunicargli la sua scelta".