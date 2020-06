Inter, ecco il piano per il futuro di Nainggolan. E’ c’è l’ok totale di Conte per…

Beppe Marotta, nell’intervista concessa a Sky Sport, è stato molto chiaro: Sandro Tonali piace molto in casa Inter. E lo conferma anche Il Giorno, che svela le cifre dell’accordo tra il ragazzo e il club nerazzurro: “Tra i possibili nomi in entrata, l’unico a cui Marotta apre è Tonali, con cui c’è un accordo di massima per un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. I contatti con Cellino sono frequenti, l’interesse per il ragazzo è condiviso pienamente da Conte”.

Ma non finisce qui: “Potrebbe far parte della rosa del prossimo anno così come Radja Nainggolan – spiega il quotidiano -, un anno fa escluso dal progetto tecnico e spedito in prestito a Cagliari ma col quale si farà un discorso per capire se c’è la comune intenzione di riprovarci. È un giocatore che ricalca tecnicamente il profilo del centrocampista d’inserimento con caratteristiche oggi complicate da trovare nel gruppo nerazzurro, forte di tanta esperienza in Italia e a livello internazionale”.