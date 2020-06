Cds – Inter, Marotta ha il piano chiaro per Tonali. E c’è il primo acquisto: spunta un accordo

La stagione è appena ripresa, ma è incessante il lavoro dell’Inter per progettare la crescita futura. Ecco perché il club nerazzurro è vigile sul mercato e, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe chiari i primi due nomi per la prossima stagione: “In ottica 2020-21 occhio a Darmian e Tonali. Il primo è stato prelevato la scorsa estate insieme al Parma dallo United. A Conte piace la sua polivalenza tattica e l’accordo tra i due club prevede che la prossima stagione la giochi con l’Inter. Tonali, invece, è il grande obiettivo per il centrocampo. Marotta ha in mente un’operazione… alla Barella ovvero prestito con obbligo di riscatto più bonus legati alle presenze e alle vittorie. La valutazione complessiva di Barella arrivò a 49 milioni. Quella di Tonali sarà simile”.