TMW – Inter, giorni decisivi per Pinamonti: andrà in prestito e farà spazio a un’altra punta

I prossimi saranno giorni decisivi per il futuro di Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante nerazzurro, infatti, è stato poco impiegato in questo inizio di stagione da Antonio Conte, che non lo ritiene ancora pronto a certi livelli. All’ex Genoa serve continuità: ecco perché, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, presto andrà in prestito. A breve, infatti, i vertici dell’Inter incontreranno il suo agente, Mino Raiola, per fare il punto della situazione e trovare la soluzione migliore.

L’eventuale partenza di Pinamonti libererà il posto a una quarta punta più esperta. Che possa completare il reparto e dare il giusto ricambio a Lukaku e Lautaro, ma anche sopperire alle assenze di Sanchez, non sempre al top fisicamente.

(Fonte: TMW)