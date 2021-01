Gds – Pinamonti-Benevento, ieri primo passaggio concreto: l’Inter pensa ai sostituti. Eder…

La conferma è arrivata ai microfoni di FcInter1908 da parte del Ds del Benevento: “Pinamonti ci piace”, ha detto Pasquale Foggia. E come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un primo passaggio concreto. Il Benevento ha chiesto ufficialmente Andrea Pinamonti al club nerazzurro.

“Ovviamente è una trattativa sulla base di un prestito, anche se ancora non si è entrati nei dettagli economici. Pinamonti ha un ingaggio annuale da 2 milioni netti. Se il club campano si fa carico di tutte le mensilità ancora da pagare, l’ok appare scontato. Ma bisogna vedere anche la volontà del giocatore, a caccia di esperienze significative. Inutile dire che le mosse in entrata dell’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono chiaramente condizionate da quelle in uscita. Così la possibile cessione di Pinamonti permette di pensare ai sostituti. Sono emerse sinora le candidature di Graziano Pellé e di Eder, entrambi di rientro dalla Cina. Tutto è molto vago, per ora, ma l’italo-brasiliano ha il vantaggio di arrivare dal club di Suning”.

(Gazzetta dello Sport)