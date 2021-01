Pedullà – Pinamonti, Benevento pronto ad investire. L’Inter non vuole cedere definitivamente

Il calciomercato dell’Inter dipende molto dalle cessioni. E si fa fatica a trovare le risorse che servono a portare a Milano un attaccante di livello. Alfredo Pedullà, su SportItalia, ha sottolineato: “Un attaccante da prendere sarebbe Giroud. Inutile fare un acquisto tanto per farlo. Ma il Chelsea non cede il suo giocatore che valuta almeno 4-5 mln ma funziona nella squadra di Lampard”.

Il giornalista ha poi parlato di Pinamonti e della sua cessione: “Penso non vada all’estero, alla fine dovrebbe andare al Benevento, anche se non in questi primi giorni di mercato. Ha delle offerte da club stranieri ma al momento non le sta valutando. Il club campano vuole fare un grande investimento, vorrebbe avere il diritto di riscatto. Ma l’Inter non vuole perdere il controllo del cartellino e poi c’è la questione stipendio da tre mln netti all’Inter. E costa in doppia cifra, ha un bel valore”.

“Molto – ha aggiunto – dipenderà da Eriksen. O anche da Gervinho che è pronto ad andare via dal Parma a determinate condizioni”.

(Fonte: SI)