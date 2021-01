“Eriksen? Al momento non ci sono offerte per lui, ma è comprensibile. Le voci sul Tottenham non hanno motivo di esistere: bisogna aspettare la parte finale del mercato. Anche lo stesso Pochettino, facile l’accostamento, non si è mosso in concreto». Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha commentato così il momento che vive il mercato nerazzurro. Sostanzialmente in standby l’addio annunciato del danese. Al club nerazzurro per ora non sono arrivate offerte.

(Fonte: SI)