Pinamonti, tre opzioni ma l’Empoli è la più concreta. “Promessa di Marotta a Corsi”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Andrea Pinamonti sarà lontano dall'Inter: il centravanti classe '99 piace a Sampdoria e Verona ma è soprattutto l'Empoli che si avvicina a chiudere. "Lo stesso presidente Corsi si è mosso con Marotta per ottenere la promessa dei nerazzurri e al momento l’Empoli è in vantaggio. A complicare un po’ tutto, l’operazione Lukaku e il fatto che oggi Simone Inzaghi avrà Lautaro Martinez squalificato. Insomma Pinamonti dovrebbe essere lasciato libero in prestito nella prossima settimana", spiega la Rosea che però evidenzia come, per l'Empoli, stia prendendo quota anche l'ipotesi Destro, in uscita dal Genoa.