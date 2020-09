Sky – Inter, dovrebbe essere Pinamonti la quarta punta. Esposito potrebbe accettare la SPAL

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Andrea Pinamonti ha sostenuto quest’oggi il test per l’idoneità sportiva al CONI in vista del ritorno all’Inter. Il club nerazzurro, infatti, lo ricomprerà dal Genoa come da accordi per circa 19 milioni di euro. Secondo quanto sostiene Sky Sport, inoltre, dovrebbe essere proprio lui la quarta punta che completerà il reparto a disposizione di Antonio Conte.

Restando in tema di attaccanti, si cerca una sistemazione in prestito per Sebastiano Esposito. Che, riferisce Gianluca Di Marzio, potrebbe anche accettare il trasferimento alla SPAL in Serie B, data la garanzia di un posto da titolare.

