Gds – Inter, torna Pinamonti ma il futuro resta più incerto che mai. Prima si proverà a…

Un summit durato quasi due ore quello andato in scena ieri tra Mino Raiola e la dirigenza nerazzurra per cercare di capire quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al momento il futuro dell’attaccante è un rebus. “Ha il futuro più incerto che mai. Il giocatore – come da vecchi accordi – tornerà all’Inter per una cifra intorno ai 19 milioni, ma il suo ingaggio alto rischia di appesantire ancor di più il bilancio nerazzurro. E poi c’è la questione tecnica: Pinamonti può essere la quarta punta tanto attesa da Conte? Forse, ma prima si proverà a trovare acquirenti“.

