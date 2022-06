Messaggero – Pinamonti, interesse della Lazio ma l’Inter chiede 20 milioni

Andrea Pinamonti è un profilo che piace non poco alla Lazio di Maurizio Sarri, alla ricerca di una valida alternativa a Ciro Immobile

Andrea Pinamonti è un profilo che piace non poco alla Lazio di Maurizio Sarri, alla ricerca di una valida alternativa a Ciro Immobile. Secondo Il Messaggero, però, la richiesta dell'Inter , superiore ai 20 milioni di euro, starebbe frenando la trattativa:

"Il Comandante virerebbe volentieri su Pinamonti, ma difficilmente l’Inter chiederà meno di 20 milioni per il classe ’99. Così nell’ultimo periodo Tare sta provando a convincere il tecnico a tenere Cabral nonostante le 4 presenze in quattro mesi. Per Sarri resta l’ultima spiaggia, ma tramite un nuovo prestito sarebbe anche l’opzione più vantaggiosa economicamente considerando gli investimenti da fare negli altri reparti".