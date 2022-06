Pinamonti, sogno del Monza… con un’altra preferenza: “Cosa vuole per il suo futuro”

Dopo una stagione più che positiva in prestito all’Empoli, Andrea Pinamonti è pronto a vivere una nuova avventura lontano da Milano. Sono due le possibilità al momento per l’attaccante classe 1999, sottolinea La Repubblica oggi: “Pinamonti vuole la Fiorentina. L'attaccante dell'Inter - in prestito all'Empoli nell'ultima stagione - è il sogno del Monza di Adriano Galliani. La squadra neopromossa in Serie A ha offerto 20 milioni di euro all'Inter per il suo cartellino, ma il 23enne attaccante non è convintissimo della destinazione. Pinamonti preferirebbe la Fiorentina, squadra che ha fatto un sondaggio importante con l'Inter nei giorni passati. Rocco Commisso è pronto a prendere il centravanti con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se l'Inter vorrebbe monetizzare con la cessione a titolo definitivo del giocatore”, si legge.