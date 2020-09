Inter, Pinamonti resta: “Almeno fino a quando Marotta non avrà esaudito una richiesta di Zhang”

Da ieri sera, Andrea Pinamonti è nuovamente un giocatore dell’Inter. Il comunicato ufficiale diffuso dal club nerazzurro ha sancito il ritorno del talento di Cles dopo un solo anno al Genoa. Il suo futuro potrebbe essere a Milano, per giocarsi le carte da quarta punta, ma anche in prestito in un’altra squadra di Serie A. Intanto, il giocatore si allenerà con Conte, almeno fino a quando Marotta e Ausilio non avranno sistemato il fronte uscite, come richiesto da Zhang:

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)