Gds – Pinamonti, risparmio Inter investito sul difensore. Salernitana, cifre e dubbi

Grande offerta della Salernitana per Pinamonti: i granata mettono sul piatto 20 mln di euro, una cifra che accontenterebbe l'Inter ma il giocatore, per il momento, non è convinto. "Al momento molto dipende dallo stesso Pinamonti, che rispetto alla squadra del patron Iervolino sembra molto più attirato dalle sirene di altre squadre di serie A. Atalanta su tutte, ma senza trascurare le piste Sassuolo e Monza. Per l’Inter, la cessione di Pinamonti significherebbe infatti un taglio al monte ingaggi di 4 milioni (lordi). Più o meno la stessa cifra (ma si spera qualcosa di più) che si ritroverebbero subito a disposizione i nerazzurri per piazzare l’ultimo colpo in entrata", commenta .