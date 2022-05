Inter, Pinamonti uomo chiave mercato: “Può fruttare 20mln, ma c’è uno scenario a sorpresa”

Sarà probabilmente Andrea Pinamonti l'uomo chiave del mercato dell'Inter. Il giovane attaccante con 13 gol ha disputato un'ottima stagione

Sarà probabilmente Andrea Pinamonti l'uomo chiave del mercato dell'Inter . Perché il giovane attaccante di proprietà nerazzurra, attualmente in prestito all'Empoli, con 13 gol all'attivo è stato autore di un'ottima stagione e potrebbe fruttare entrate consistenti per il club di Viale della Liberazione. Ma non è escluso nemmeno uno scenario a sorpresa: Pinamonti, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe infatti anche giocarsi un posto in squadra per il 22-23:

"La punta dell'Empoli è a 13 reti all'attivo e la formula "secca" del suo prestito lo riporterà a Milano con un ruolo da uomo mercato di importanza non indifferente. Piace a molti club e la sua valutazione - a 22 anni - potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro. In una sessione di calciomercato che la società di Steven Zhang punta a chiudere in attivo, si tratta di cifre succulente in ottica cessioni. Tuttavia, non va escluso che la punta possa avere la chance di giocarsi un posto nel parco attaccanti di Inzaghi in estate. Allo stesso modo, la dirigenza può tentarlo di inserirlo come contropartita in qualche operazione in entrata".