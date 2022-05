Allegri, ma quale pedata? Ecco il video che fa emergere la verità

Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, Allegri si era lamentato di una presunta pedata: le immagini che lo smentiscono

Ebbene, non c'è stata alcuna pedata. Nel video sottostante, pubblicato su Twitter dal giornalista Fabrizio Biasin, le immagini dimostrano come l'allenatore della Juventus non abbia ricevuto alcun calcio: "Mario Cecchi, assistente di Inzaghi, incrocia Allegri. I due si sfiorano. Cecchi chiede scusa. Eccolo qui il “calcio” subìto da Allegri", ha scritto Biasin. Ecco il video: