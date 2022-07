Sky – Pinamonti vicino all’Atalanta, va avanti la trattativa con l’Inter: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Andrea Pinamonti sarebbe vicino al trasferimento all'Atalanta. Gianluca Di Marzio, infatti, riferisce la trattativa tra il club bergamasco e l'Inter per il cartellino dell'attaccante nell'ultima stagione a Empoli va avanti e procede bene, tanto che è concreta la possibilità che si chiuda.

Più lontano, al momento, il Monza di Berlusconi e Galliani, che ha come prima scelta per l'attacco Andrea Petagna del Napoli: tra martedì e mercoledì ci sarà un incontro tra i club per provare a chiudere. Con Pinamonti ora più vicino all'Atalanta.