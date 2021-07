Pirola-Monza: rinnovo del prestito. Inter ha rifiutato un’offerta: lo valuta il doppio

Il centrale nerazzurro ritornerà in prestito al club guidato da Galliani. Era arrivata una proposta per il cartellino ma il club ha detto no

Eva A. Provenzano

L'Inter sta lavorando sulla cessione dei suoi giovani. In particolare, qualche tempo fa era spuntato Galliani in sede per parlare del rinnovo del prestito di Pirola. Il Monza dovrebbe riuscire a trattenerlo. Nella squadra lombarda è stato riserva fino a dicembre 2020, poi ha giocato da titolare il finale di stagione. Arrivato nell'Inter nel 2015 ha giocato nelle giovanili nerazzurre fino all'esordio con la maglia della prima squadra in Serie A.

L'Inter aveva un'offerta per il difensore centrale mancino per un acquisto a titolo definitivo. Ma ha detto no perché ritiene più alto il valore del calciatore. Il Sassuolo - spiega il Corriere dello Sport - aveva offerto tre mln per il suo cartellino, ma il club nerazzurro lo valuta almeno il doppio.

(Fonte: Corriere dello Sport)