Galliani: “Abbiamo l’accordo con l’Inter per Pirola. Mercato difficile, mai come…”

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Stroppa, il dirigente ha parlato anche del mercato del Monza

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Monza Giovanni Stroppa, è intervenuto anche Adriano Galliani . Il dirigente parla delle difficoltà che le squadre hanno sul mercato a causa della pandemia che ha apportato notevoli danni ai conti dei club. "E' un mercato sbilanciato col Covid, bilanci che non vanno e cose simili. Mai come quest'anno è difficile comprare giocatore, è anche difficile darli, nessuno ti chiede giocatore e nessuno che te li propone. Si gioca in 11 e al momento noi abbiamo 3 squadre da mettere in campo, dobbiamo sfoltire. In B puoi avere solo 18 giocatori nati il primo gennaio del '98 al momento ne abbiamo 24, dobbiamo farli uscire".

Galliani risponde poi alle voci di mercato: "Ribery no assolutamente, Balotelli ha finito il contratto, probabilmente andrà in Turchia e gli facciamo gli auguri. Noi dobbiamo cercare soprattutto degli under in questo momento qui, se non ci sarà Frattesi dobbiamo prendere una mezzala importante oltre a Brescianini. E' arrivato Di Gregorio, abbiamo l'accordo con l'Inter per Pirola. Vogliamo tenere Dany Mota, se avessimo voluto cederlo l'avremmo già ceduto. Io sono solo preoccupato per il grosso numero di giocatori che abbiamo in un mercato difficile".