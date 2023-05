Pistocchi si sbilancia sul futuro di Bellanova all’Inter: “Lo seguo da tempo, vedrete che…”

Il futuro di Bellanova

Molti tifosi hanno interpellato Pistocchi in merito al futuro di Raoul Bellanova. Ieri l'esterno destro ha segnato un gol. Il giornalista sportivo si è sbilanciato con queste parole: "Lo seguo da tempo, anche al Cagliari: per cominciare ha una notevole velocità, è intraprendente e non ha paura di prendersi rischi. Poi i giocatori migliorano o peggiorano grazie a chi li allena ( vedasi Vlahovic (male) e Lobotka (bene)). A me personalmente piace: ha velocità, coraggio, attenzione. Vedrete che sarà riscattato e farà bene".