Pistocchi: “Dzeko? Scelta che denota impreparazione e nessun progetto. A meno che l’Inter…”

Edin Dzeko sarà un nuovo giocatore dell'Inter . Un acquisto che ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto per l'età del calciatore (35 anni). Maurizio Pistocchi, per esempio, non condivide la mossa della società:

"Una società organizzata non può sostituire Lukaku (28) con Dzeko (35) o, se lo fa, deve aver già preso un giovane che, in futuro, possa garantire una plusvalenza, come con Hakimi e Lukaku, voluti da Antonio Conte. Insomma, la scelta denota -per ora- impreparazione e nessun progetto a mio parere".