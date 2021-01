Pistocchi: “Inter, servono tre acquisti. Marotta? Non fa il mercato. Suning non ha…”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Sportmediaset, ha risposto ad alcune domande di tifosi sui social in merito alla situazione in casa Inter. A partire dal valore della rosa e della necessità di migliorarne la qualità in alcuni reparti: “Le alternative nella rosa dell’Inter sono inferiori a quelle della Juve e anche del Napoli, sia Sensi che Sanchez sono due giocatori a rischio, e in attacco Conte sta giocando da due anni con Lautaro/Lukaku: servono tre acquisti: uno per reparto. A mio modesto parere, in questa congiuntura saranno fondamentali competenza, conoscenza e idee: ci sono giocatori bravi e funzionali al gioco di Conte, sia in serie A che in giro per il mondo. Con i soldi sono buoni tutti, adesso bisogna avere idee. Errori di Marotta? Marotta non fa il mercato. Non lo faceva neanche alla Juve”.

E sulle voci relative a Suning e alle difficoltà economiche ha aggiunto: “Il Calcio è alla canna del gas, Suning – che fattura 35 miliardi di euro e non ha problemi di liquidità – ha problemi a causa delle recenti disposizioni del governo cinese che limitano gli investimenti su società estere”.