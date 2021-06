Filo diretto Pjanic-Allegri, l’Inter osserva: le cifre choc per il colpo

Il centrocampista bosniaco può lasciare il Barcellona dopo una stagione deludente: anche i nerazzurri osservano la situazione.

La Juventus è in prima fila, ma anche l'Inter osserva con grande attenzione la situazione di Miralem Pjanic . Il centrocampista bosniaco è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative in Spagna con il Barcellona e può partire già in estate. In pole la squadra che sarà allenata di nuovo da Max Allegri, ma occhio ai nerazzurri.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, "il canale tra Miralem Pjanic e la Juve è aperto. Ed è diretto quello tra il centrocampista bosniaco e Massimiliano Allegri. Con la svolta arrivata proprio negli scorsi giorni. Da tempo Pjanic ha capito come l'avventura al Barcellona non facesse per lui, il suo entourage si è messo ben presto in moto per bussare alla porta di tutti i grandi club italiani perché l'Italia è casa sua: Inter e Milan, Roma e Napoli, ovviamente la Juve. Il problema, enorme, però sta tutto in quelle cifre messe a referto per completare lo scambio con Arthur: per quel che riguarda Pjanic si parla di 60 milioni (più 5 di bonus) e un ingaggio da circa 8 milioni netti. Insomma, un'operazione fuori portata per chiunque a meno che il Barcellona non decida di lasciarlo andare via al prezzo di saldo", si legge.