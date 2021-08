Sport – Pjanic, difficoltà Juve: Inter favorita. Fino a quando il club bianconero…

Secondo Sport, il giocatore vuole lasciare il Barcellona. La Juve deve liberarsi di Ramsey, l'Inter al momento è la favorita

L'arrivo di Manuel Locatelli potrebbe non chiudere la strada a un ritorno di Miralem Pjanic alla Juve. Secondo quanto riporta Sport , Massimiliano Allegri spinge per riavere il centrocampista bosniaco. La Juve è consapevole delle difficoltà che ci sono per riportare sotto la Mole il giocatore, soprattutto se non dovesse uscire Aaron Ramsey.

I bianconeri stanno trovando non piche difficoltà a piazzare il gallese, soprattutto a causa del suo stipendio da 7 milioni di euro a stagione. Pjanic non vuole continuare la sua avventura col club blaugrana e non scarta l'opzione Inter. "Ad oggi, fino a quando non ci sarà l'addio di Ramsey, l'Inter di Simone Inzaghi sarà la favorita per portare via dal Barça il centrocampista. Anche se non è l'unico club che ha avuto contatti con il giocatore".