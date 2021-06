Sfida Inter-Juve per Pjanic: il Barcellona fissa il prezzo per l’addio

Il centrocampista bosniaco può dire addio ai blaugrana dopo una stagione deludente: ecco il costo dell'operazione, con nerazzurri e bianconeri che osservano.

Prende piede la suggestiva ipotesi del ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic ora che è tornato Max Allegri in panchina. Ma, oltre ai bianconeri, anche l’Inter è attenta agli sviluppi di mercato attorno al centrocampista bosniaco, in uscita dal Barcellona dopo una stagione deludente.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club blaugrana ha fissato il prezzo per l’addio di Pjanic: servono almeno 40 milioni di euro per il regista ex Juve e Roma. E si preannuncia un derby d’Italia per il colpo: bianconeri e nerazzurri sono avvisati sul costo dell’operazione.