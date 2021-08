Centrocampo, Pjanic pista viva: “L’Inter può prenderlo a zero. Marotta pensa a un triennale”

Miralem Pjanic del Barcellona resta una pista di mercato viva per l'Inter, soprattutto in caso di partenza di Marcelo Brozovic

I nerazzurri, al momento in svantaggio sulla Juventus nella corsa al calciatore, entrerebbero in corsa in caso di risoluzione tra il bosniaco e il Barça. Marotta, secondo Tuttosport, starebbe pensando a un contratto triennale: