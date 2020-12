Pogba via dallo United, c’è anche l’Inter? Fft: “Il club nerazzurro è ambizioso e Conte…”

In una recente intervista, Mino Raiola si è sbilanciato molto sul futuro di Paul Pogba. Il centrocampista non ha mai trovato continuità da quando è tornato a Manchester, e in estate è molto probabile che lasci i Red Devils.

Sono tante le squadre sul francese, per FourFourTwo c’è anche l’Inter: “Il club nerazzurro non è contrario a ‘riciclare’ i giocatori del Manchester United. L’ambizione dell’Inter sembra crescere: Pogba potrebbe apprezzare il ritorno in un campionato che conosce e diventare il protagonista indiscusso di un centrocampo che vede come protagonista l’ex collega Arturo Vidal. Antonio Conte semplificherebbe sicuramente il suo gioco e avrebbe anche l’alta intensità che garantisce Pogba. Il francese all’Inter sarebbe affascinante, ma forse è troppo difficile che la cosa possa concretizzarsi. Tuttavia, vederlo insieme a Lukaku sarebbe meraviglioso”.

(FourFourTwo)