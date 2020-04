Pogba allo scoperto: ecco come ha reagito di fronte alla possibilità di trasferirsi all’Inter

Pogba all’Inter non sembra solo una banale voce di mercato. Le indiscrezioni su un possibile futuro nerazzurro del centrocampista francese iniziano a essere piuttosto frequenti. Enzo Bucchioni, tra le righe del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, si spinge oltre, scrivendo che l’ex Juventus avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento a Milano:

“Pogba all’Inter può diventare davvero il colpo dell’estate. Ieri la conferma è arrivata da Manchester, la società inglese ha fatto cadere il diritto di rinnovo del contratto del francese quindi si andrà alla scadenza fissata nel 2021. Non c’è un automatismo che ci porti a pensare che Pogba-Inter sia una destinazione già fatta, ma possiamo dire con certezza che adesso in corsa ci sono anche i nerazzurri oltre a Real, Juve e Psg. E le chance sono tante. Raiola sta preparando il terreno, i rapporti fra Manchester e Inter sono ottimi (Lukaku, Sanchez, Young) per trovare un’intesa sul costo del cartellino e il giocatore ha dato l’ok per tornare con Conte, l’allenatore che lo ha lanciato. Si sta lavorando“.

(Fonte: TMW)