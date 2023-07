Ausilio: “Brozovic? Anni importanti, non tutti. Non mi interessano uscite social, è il passato”

Non ha voluto parlare dell'irritazione dell'Inter per gli atteggiamenti social di Brozovic prima della firma con l'Al-Nassr. Al club nerazzurro il croato ha rifilato più di una frecciatina e Piero Ausilio ha replicato così a chi gli ha chiesto se hanno infastidito i suoi post su Instagram mentre si chiudeva la trattativa con il club arabo.

«Se hanno infastidito le uscite del giocatore sui social visto che per l'Inter è stato un giocatore importante? Le uscite social mi interessano poco, mi interessa quello che ha fatto Brozovic per otto anni all'Inter. E sono stati quasi tutti anni importanti perché poi non è che abbia fatto tutto benissimo. Sono stati importanti soprattutto gli ultimi anni. Lo ringraziamo per quanto dato. Ora Brozovic è il passato, il presente e il futuro sono Frattesi e gli altri che sono rimasti», le parole chiarissime del direttore sportivo nerazzurro.