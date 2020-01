Sky – Inter, Politano entusiasta di tornare a Roma: l’ex Sassuolo vuole rilanciarsi

Matteo Politano entusiasta di fronte alla prospettiva di tornare a Roma. E’ quanto sostiene Sky Sport, secondo cui l’attaccante, in uscita dall’Inter nell’ambito di un possibile scambio con Leonardo Spinazzola, sarebbe voglioso di rilanciarsi, dopo essere finito ai margini del progetto tecnico nerazzurro con Antonio Conte. In estate, infatti, con gli Europei alle porte, l’ex Sassuolo vorrebbe giocarsi le sue carte anche in chiave Nazionale. Ecco perché lo scambio tra i due club è decollato in poche ore. Politano è pronto a riabbracciare i colori giallorossi.

(Fonte: Sky Sport)