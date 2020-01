Politano vola verso Roma. Per Spinazzola c’è il gradimento di Conte: affare-lampo con l’Inter

Politano è in uscita dall’Inter. Sembrava a un passo dal Milan, nell’affare Kessie, ora in pole position c’è la Roma che può mettere sul piatto Spinazzola.

“Matteo Politano sorpassa Jesus Suso, e la Roma impacchetta un affare-lampo con l’Inter. In cambio ai nerazzurri sta per andare l’esterno Leonardo Spinazzola, ora nelle retrovie della rosa giallorossa. Il colpo di scena matura all’ora di cena in una giornata che aveva visto a lungo il club giallorosso sulle tracce dell’ala spagnola del Milan. Ma la prospettiva di uno scambio con il terzino di scuola-Juve ha evidentemente indotto il club nerazzurro a prendere in seria considerazione questa opzione, nonostante gli accordi disegnati con lo United per Young. Oggi si profilano scelte importanti: dentro o fuori. Con lo scenario milanista, ovviamente, a questo in subordine”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Quando si spostano tanti giocatori nelle liste di gennaio è fatale dare particolare ascolto alle esigenze degli allenatori. Si capisce bene, allora, come al Milan stiano soppesando i pro e i contro sul da farsi. Suso evidentemente è ormai ingombrante, soprattutto ora che Ibra si è trovato a suo agio con Leao. Politano è più duttile e il d.s. Massara lo conosce bene per averlo visto crescere nella Roma. I suoi estimatori giurano che può disimpegnarsi bene anche come seconda punta (con Castillejo in uscita), oltre che come esterno alto nel 4-4-2. Tant’è vero che per il giocatore interista non vanno sottovalutate altre opzioni.

Ma evidentemente il contropiede della Roma, che ha in mano anche l’alternativa Shaqiri, sta bruciando tutte queste incertezze. Dalla sfortunata uscita di scena di Zaniolo, sta nascendo un’operazione di mercato che all’improvviso può accontentare anche i nerazzurri. Spinazzola ha sempre avuto il gradimento di Antonio Conte, che lo conosce da tempo. E questo feeling può risultare decisivo in questa delicatissima fase. Inter e Roma devono definire i contorni economici di questo scambio, visto che i nerazzurri valutano Politano 25 milioni e, al massimo, contemplano l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, mentre Spinazzola è stato messo a bilancio a 30 milioni: insomma, la partita è ancora aperta”, chiosa il quotidiano.