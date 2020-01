Sky – Politano? Lo scambio con Kessie non è decollato. Adesso si ragiona…

Si parla anche del futuro di Matteo Politano, e del possibile approdo al Milan, nel corso dello speciale mercato su Sky Sport. Questo l’aggiornamento di Gianluca Di Marzio, in contrasto con quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Bisogna trovare l’accordo tra le società. L’interesse era nato con un possibile scambio con Kessie, che però non è decollato. Adesso si ragiona sul passaggio a titolo definitivo del calciatore in rossonero. E’ una cosa un po’ lunga, Napoli e Fiorentina hanno ricominciato a farsi sentire. Politano è in uscita, chi lo vuole si sta facendo avanti per cercare un accordo”.