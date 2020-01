Milan-Inter, aria di scambio. Gds: “Cambierebbe le carte in tavola del mercato nerazzurro”

Matteo Politano al Milan e Franck Kessie all’Inter. È lo scenario che ipotizza la Gazzetta dello Sport con l’esterno nerazzurro che potrebbe passare ai rossoneri in uno scambio con il centrocampista ivoriano. “Un trasferimento che prende corpo nelle ultime ore anche con una forma più definita, ovvero lo scambio con il centrocampista rossonero Franck Kessié, non impeccabile finora in questa stagione. Le due società milanesi, nelle persone di Beppe Marotta, Zvonimir Boban e Paolo Maldini, si incontreranno infatti settimana prossima per discutere di questa ipotesi di mercato. Se dovesse andare in porto, questo scambio cambierebbe comunque le carte in tavola del mercato nerazzurro, finora incentrato su giocatori dalle spiccate doti offensive come Arturo Vidal e Christian Eriksen“, spiega la Rosea.

(Gazzetta dello Sport)