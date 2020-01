Politano, sorpasso Napoli sulla Roma: ingaggio più alto per l’esterno. Inter, non è escluso che…

Dopo la trattativa sfumata che avrebbe portato Politano alla Roma e Spinazzola all’Inter, l’esterno nerazzurro potrebbe uscire comunque in questo mercato di gennaio: direzione Napoli. Il club partenopeo vuole fortemente il giocatore e avrebbe già trovato un accordo con l’Inter per circa 25 milioni di euro, soluzione a titolo definitivo.

“Nonostante il disgelo tra le due dirigenze, non si è trovato un accordo con la Roma sulla vendita con obbligo di riscatto legato alla presenze del giocatore di qui a maggio, formula voluta dal club giallorosso. Per questo l’Inter preferirebbe la proposta del Napoli, che anche lo stesso Politano sta prendendo seriamente in considerazione ritenendo quello azzurro un club adatto per giocare e aspirare a un posto tra i convocati di Roberto Mancini per Euro 2020. Non è da escludere a priori la possibilità che nell’operazione rientri Fernando Llorente, già nel mirino di Antonio Conte prima del suo arrivo a Napoli nella scorsa estate”, spiega Sky Sport.