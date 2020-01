Marotta: “Spinazzola-Politano? Ecco la verità. Giroud, servono incastri. Eriksen, sappiamo che…”

Dopo il pareggio casalingo con l’Atalanta e la vittoria in Coppa Italia col Cagliari, l’Inter torna in campo oggi in casa del Lecce. Nerazzurri concentrati sul campo, ma dirigenza molto attiva anche sul mercato. Prima della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’ad dell’Inter Beppe Marotta:

“La Lazio sta facendo benissimo, deve essere annoverata tra le candidate allo scudetto. Spinazzola-Politano? Innanzitutto ritengo ci sia stato un clamore mediatico eccessivo. Massimo rispetto per Spinazzola, ottimo professionista. Le trattative prima di essere definite devono passare attraverso l’espletamento di valutazioni fisiche, tecniche, economiche e mediche. Al termine di queste valutazioni la società si è trovata nella situazione di non poter arrivare a una definizione e quindi ho tempestivamente comunicato al mio collega della Roma che non si poteva arrivare a una firma contrattuale. Non è un inedito, un nostro giocatore Santon è stato oggetto di trattative e per ben tre volte non ha trovato collocazione a seguito di una situazione analoga. La visita medica e le valutazioni devono essere approfondite. Si tratta di un investimento di 50 milioni con gli emolumenti, era da 55 milioni ed è giusto che la società analizzi bene tutte le valutazioni”.

“Politano? Devo dire che la foto fatta non dipende dalla nostra gestione, Spinazzola non ha fatto nessuna foto. Siamo in un mondo dove queste cose capitano e capiteranno nel futuro. È obbligatorio da parte dell’acquirente avere le giuste valutazioni. Politano a cui va il massimo rispetto, gli abbiamo parlato ieri e spiegato la situazione. Oggi è rientrato nei ranghi nostri e valuteremo il suo futuro nel migliore dei modi. Oggi è un nostro giocatore e da qui alla fine di mercato saranno fatte le giuste valutazioni”.

“Eriksen? Non è un nostro giocatore, è del Tottenham. Sappiamo tutti che va in scadenza a giugno. Il fatto di essere a cena col procuratore anche di Eriksen è legittimo, autorizzato dal regolamento vigente e non è limitante nel nostro lavoro, da qui a dire che arriverà a gennaio o giugno ne passa molto. La concorrenza è tanta, quindi non so cosa succederà, posso dire che è un grande giocatore”.

“Giroud? Normale che il management, in questo caso anche Piero Ausilio, lavori per imbastire delle trattative ed è normale che c’è il rischio di non arrivare alla conclusione per molteplici ragioni. Ci abbiamo parlato con l’entourage di Giroud e verranno fatte le giuste valutazione. Può essere legato a Politano, ma nel calcio quello che non succede oggi succede domani”.

“Moses? È sicuramente un candidato per la fascia”.