Porro: “Inter? Abbiamo venduto, ma siamo sempre lì. Interspac? Sono azionista e…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Nicola Porro, giornalista, conduttore e tifoso dell'Inter, ha commentato così il mercato nerazzurro

"Siamo fenomeni, siamo l'unica squadra al mondo che ha più debiti di giocatori, vende i top e comunque ci fa sbalordire e siamo lì. Tra l'altro io sono azionista di Interspac perché bisogna anche cercare una soluzione proprietaria per il futuro... Per ora in campionato siamo andati molto bene, ma aspettiamo. I rinforzi mi piacciono, Correa si è presentato alla grande. Ma va capito cosa succede nello spirito dei giocatori che per tre mesi non sono stati pagati. Va dato un assetto di sicurezza alla squadra. Inzaghi? Una bella scommessa".